OM in Nederland staakt onderzoek naar Poch

Het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland heeft het strafrechtelijk onderzoek naar misdrijven tegen de menselijkheid tegen voormalig Transaviapiloot Julio Poch beëindigd. Een woordvoerder van het OM heeft berichtgeving in NRC daarover bevestigd.

Aanleiding voor dit besluit is de vrijspraak van Poch in zijn geboorteland Argentinië, in november.

Poch heeft in Buenos Aires terechtgestaan op verdenking van het meewerken aan zogeheten dodenvluchten: tegenstanders van de Argentijnse militaire dictatuur (1976 tot 1983) werden boven zee uit een vliegtuig gegooid. Poch werd in 2009 in Spanje opgepakt en uitgeleverd aan Argentinië, waar hij acht jaar in voorarrest heeft gezeten. Het OM in Argentinië, dat levenslang tegen hem had geëist, is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis.

Schadeclaim

Poch woonde al jaren in Nederland. Hij is inmiddels weer teruggekeerd en heeft een schadeclaim tegen justitie in Nederland aangekondigd. Nederland verstrekte destijds vluchtgegevens aan Spanje, waardoor Poch kon worden opgepakt.

Het Nederlandse OM heeft Poch en zijn advocaat Gert-Jan Knoops in mei al in een brief laten weten dat het het onderzoek heeft gesloten, aldus de woordvoerster. Knoops zegt tegen NRC dat de brief van de officier van justitie „een bijzonder licht op de zaak werpt”. Poch zelf spreek van „een zeer bijzondere ontwikkeling”.