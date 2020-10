OM komt met oude foto’s van vindplek Nicky: klopt Brechs verklaring wel?

Minister Grapper­haus gaat in gesprek met kerken na grote diensten in Staphorst

4 oktober Minister Ferd Grapperhaus gaat maandag in gesprek met belangenorganisatie van kerken in Nederland over de coronamaatregelen na de grote diensten in Staphorst. Hij vindt het niet wenselijk dat enkele kerken nog niet zijn overgegaan tot het herijken van wat nu wenselijk is qua openstelling, zo laat hij weten.