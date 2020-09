OM mag tijdens proces schokkende beelden van dood Humeyra tonen

De bewegende en confronterende beelden zouden volgens het OM bewijzen dat het gaat om moord, dus dat de verdachte Bekir E. de 16-jarige scholiere met voorbedachten raad heeft doodgeschoten. De 33-jarige E. werd eind vorig jaar veroordeeld tot veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag. Het OM ging daartegen in hoger beroep en probeert het gerechtshof nu dus te overtuigen dat sprake is van moord.

Nabestaanden

Tijdens de rechtszaak vorig jaar zijn de beelden niet getoond in de rechtbank in Rotterdam. De officier van justitie van destijds, de advocaat van E. en de nabestaanden hadden het liever niet. De beelden zijn wel uitgebreid beschreven in het dossier. Daar staat in dat Humeyra op 18 december 2018 van dichtbij met meerdere kogels is doodgeschoten nadat ze tijdens haar vlucht op de grond viel in de fietsenstalling van het Rotterdams Designcollege.