OM: Man (43) doodde cavia’s van eigen kinderen en stuurde foto’s van de dode beestjes naar zijn ex

Amira (12) werd voor vijfde keer wereldkam­pi­oen in Abu Dhabi, direct daarna ging ze gewoon met school op kamp

Ze is pas twaalf, maar pakte onlangs haar vijfde wereldtitel, heeft 172.000 volgers op Instagram en mag Memphis Depay, Boef en Rico Verhoeven tot haar fans rekenen. Toch wordt het kickbokser Amira Tahri alias ‘The Wonder Girl’ soms even te veel. ,,Ik wil gewoon Amira zijn.”

26 december