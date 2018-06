OM: Michael P. had vooropgezet plan om Anne Faber te doden

De psychologen van het Pieter Baan Centrum zeggen dat P. weinig wilde vertellen over zijn seksualiteit. Hij vond dat lastig. ,,We proberen in zo'n geval over gewone seksuele zaken te praten om dan langzaam toe te gaan naar seksuele afwijkingen, maar dat lukte niet bij P.'', zegt een van de psychologen. ,,Dan begon hij te vragen of wij geen afwijkingen hadden.'' Het is dan ook niet duidelijk geworden of P. een seksuele afwijking heeft. Ook kunnen de psychologen niet met zekerheid vaststellen of het een vooropgezet plan was. Er zijn meerdere scenario's mogelijk, van een vooropgezet plan, tot triggers in zijn omgeving.



Dat P. op de dag van de verkrachting veel pillen opsnoof, heeft volgens een van de psychologen geen effect. Als er veel pillen tegelijk ingenomen worden, verlengt dat werking niet per se. Bovendien slikte P. de pillen niet, maar snoof hij ze op. ,,We weten niet goed wat daar het effect van is.'' Ritalin gaat na een halfuurtje werken en heeft een uitwerking van drie tot vier uur.



Volgens de psychologen zou P. aan zijn agressieve impulsen behandeld kunnen worden. Als hij zou herkennen wanneer hij agressief wordt, kan er wat aan gedaan worden. ,,Voordat hij de fout inging met Anne Faber, ging het best goed met hem. Hij herkende zijn agressie en toomde die steeds beter in. Als je ouder wordt, neemt het af. In combinatie met goede behandeling is het te genezen'', aldus de psychologen.