Om mij heen is gebruiken net zo normaal als drinken

Benieuwd welke politicus er nu weer geschokt is, nu blijkt dat de cocaïneconsumptie in Beverwijk het gebruik in alle andere steden, behalve Amsterdam, overtreft. In mijn stad, aan mijn elitaire deugende grachtengordel staat op elke hoek een scooterrijder met een assorti aan drugs, van ketamine tot GHB. Er gaan hele drugsmenu’s over de WhatsApp, te bestellen bij De Apotheker. In mijn oude dorp zegt de jeugd ja tegen de drug MDMA, als ik een feestje geef, is het toilet de favoriete hang-out. Hun kinderen vaccineren ze niet, E-nummers worden gewantrouwd, big pharma verguisd, maar wat die engerd allemaal in zijn scooterkoffer heeft zitten, gaat zonder pardon naar binnen.