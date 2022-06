OM: Mondkapjesstichting Van Lienden had vanaf geboorte eigen belang

Geld & Geluk Béatrice en Wim leven sober: ‘Gaan nooit op vakantie of uit eten’

In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Elke avond na het Achtuurjournaal naar boven om te lezen: bij Béatrice en Wim is het vaste prik. ‘Voor na mijn pensioen heb ik het Verzameld werk van Plato al gekocht.’

13 juni