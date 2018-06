OM onderzoekt waarom weg Pinkpopdrama open was

Definitief rapport vuurwerk­ramp Enschede: OM maakte bewust fouten

8:49 Klokkenluider Paul van Buitenen uit Breda is een offensief begonnen om een parlementaire enquête af te dwingen naar de vuurwerkramp van 13 mei 2000 in Enschede. Volgens hem heeft het OM namelijk bewust fouten gemaakt in het onderzoek.