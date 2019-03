OM ontkent dat steekpartij Albert Cuyp werk was van geradicaliseerde persoon

Het advocatenkantoor Loonstein, dat de vader bijstaat, meldde eerder vandaag dat de vermeende dader een ‘ernstig geradicaliseerde persoon’ was die onlangs vanuit het Midden-Oosten naar Nederland is teruggekeerd.



Volgens het advocatenkantoor is de politie de afgelopen tijd, ook nog vorige week woensdag, gewaarschuwd voor deze persoon. De man, die op de markt werkt, gaf ‘zeer zorgelijke signalen’ af, aldus het kantoor. Loonstein zegt dat ten onrechte door media is gemeld dat een ruzie de oorzaak was van de steekpartij.

Geen aanwijzingen

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Amsterdam zegt dat het onderzoek naar het steekincident in een beginstadium verkeert en dat het daarom nog te vroeg is om iets over het motief te zeggen. ,,We sluiten nog niks uit, maar er zijn geen aanwijzingen die naar radicaal motief leiden’’, aldus een zegsman tegen Het Parool.



Tegenover persbureau ANP voegt hij toe dat de politie na eerdere signalen van radicalisering onderzoek naar de verdachte heeft gedaan. ,,In dat onderzoek zijn geen aanwijzingen van radicalisering naar voren gekomen. (...) Wel kan ik zeggen dat een getuige heeft gezegd dat er een langlopend conflict was tussen de verdachte van de steekpartij en de slachtoffers. De verklaring van die getuige wordt onderzocht.’’

Tweede keer