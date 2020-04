OM: ‘Rapper Joey AK overgoot ontvoerde vrouw met kokend water’

In de avond van 30 december kwamen drie vrienden van de rapper – Amsterdammers Nathaniël O. (19), alias ‘B12’; Sudneyson ‘Sontje’ B. (19) en Nathaniël ‘Natha’ D. (21) – naar Amsterdam-Noord, waar het slachtoffer woont.



De mannen doorzochten haar woning, maar vonden het geld niet. De vrouw kon de buurvrouw waarschuwen, die de politie belde. De drie vluchtten toen agenten arriveerden, maar namen de huissleutels en autosleutels mee.



Joël H., die optrad in Suriname, vloog vervroegd terug en landde in de ochtend van oudejaarsdag op Schiphol. Met zijn drie vrienden zou hij de vrouw en haar kinderen op 31 december rond 19 uur ’s avonds uit haar huis hebben ontvoerd, naar het huis van Mandy P.



Joël H. zou het slachtoffer hebben gedwongen op een kruk in de woonkamer te gaan zitten, waarna hij haar met zijn vuurwapen op haar hoofd en knie zou hebben geslagen en haar kokend water in de nek hebben gegoten. De rapper zou ook hebben gedreigd haar kinderen te vermoorden. (,,Ik wil je geld, anders is jouw leven en dat van je kinderen voorbij.”)



Uiteindelijk zou de vrouw hebben ‘toegegeven’ het geld te hebben gestolen en aan haar vriend te hebben gegeven. Ze zou zijn meegenomen naar de parkeerplaats tegenover het Campanile Hotel in Zuidoost, bij de Gaasperplas, waar die vriend in de nieuwjaarsnacht het geld zou komen brengen. Joël H. zat met zijn pistool achter het slachtoffer in de auto en loste een schot door het raam – en maakte daar een filmpje van, terwijl hij ‘happy new year’ riep.



Na enige tijd zou de vrouw weer naar het Almeerse huis zijn gebracht, waar de vrienden haar beurtelings bewapend bewaakten.