OM roept hulp van het publiek in bij plukken criminelen

Timmerman Haiko kwam om op een Groningse bouwplaats: ‘Zes dagen voor onze trouwdag stierf hij’

13:53 Haiko Steenhuis (21) kwam in april 2017 op een bouwplaats in Groningen onder een omvallende muur. De timmerman in opleiding was op slag dood. ,,We zouden zes dagen later trouwen’’, vertelt Esmee Veendorp (23).