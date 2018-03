OM start strafrechtelijk onderzoek naar 'verstrekker' zelfmoordpoeder

Het bestuur van de Cooperatie Laatste Wil is schriftelijk op de hoogte gebracht over het onderzoek. Het OM heeft de coöperatie bovendien verzocht om de activiteiten met onmiddellijke ingang te staken. Het OM volgt CLW sinds die in september 2017 bekendmaakte van plan te zijn een zelfdodingsmiddel aan haar leden ter beschikking te stellen.



De directe aanleiding voor het nu aangekondigde strafrechtelijk onderzoek is de bekendmaking door de coöperatie vorige week dat inkopers het omstreden middel daadwerkelijk gaan bestellen. Daarmee kunnen naar verwachting ongeveer duizend mensen op korte termijn via CLW over het middel beschikken. Volgens de vereniging zou 2 gram van dit poeder kunnen leiden tot een 'pijnloze en waardige dood'.

Emeritus hoogleraar René Diekstra en de advocaten Sébas Diekstra en Robert van der Laan verzochten het OM vorige week nog met klem om een onderzoek te starten naar CLW. ,,Het is een enorme opluchting dat er nu goed naar de praktijken van deze club wordt gekeken ," reageert advocaat Sébas Diekstra. Hij sluit niet uit dat de vereniging het zelfdodingsmiddel inmiddels al aan leden heeft verstrekt. ,,Het OM verdient alle lof. Niet alleen de strafrechtelijke kant van de zaak wordt onderzocht, maar er wordt ook direct onderzocht of er civiele mogelijkheden zijn om de activiteiten van CLW te stoppen."

Ximena Knol

Drie weken geleden maakte de 19-jarige Ximena Knol uit Uden een einde aan haar leven met het zelfmoordpoeder waarover CLW spreekt. Haar ouders deden bij RTL Late Night hun emotionele verhaal en willen dat het middel verboden wordt. Vader Randy noemde de coöperatie 'levenseindeterroristen'.



Met de informatie van CLW zou het poeder online eenvoudig te vinden zijn. Ximena kocht op die manier het middel en nam het in. ,,Ik heb een middel ingenomen dat pijnloos is'', liet de jonge vrouw haar psycholoog weten. ,,Ik zie het niet meer zitten. Sorry dat je niet hebt kunnen helpen.'' Woorden van gelijke strekking schreef ze ook in haar afscheidsbrieven

Ouders wisten niets

Ondanks de psychische problemen van hun dochter wisten Ximena's ouders niets van haar doodswens. Het feit dat iemand van 19 het middel zomaar kan kopen, maakt hen boos. Ze verwijten CLW niet te onderzoeken of iemand wel echt een einde aan het leven wil maken. CLW zegt er niets mee van doen te hebben en slechts op te komen voor de belangen van hun leden, die zelf regie over hun leven willen houden.



De coöperatie maakte in september vorig jaar bekend een middel te hebben gevonden dat legaal verkrijgbaar is en, mits gebruikt in de juiste hoeveelheid, tot een waardig einde zou leiden. De bekendmaking zorgde niet alleen voor kritiek, maar ook een forse groei van het aantal CLW-leden. Het ledental steeg van ongeveer 3.500 naar ruim 22.000.

Kort geding