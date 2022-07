OM: Strafrechtelijk onderzoek naar agent die op Jouke schoot

Bij het boerenprotest op 5 juli langs de A32 bij Heerenveen schoot de agent gericht op de tractor waarin de 16-jarige Jouke zat. De kogel raakte de jongen niet. De betrokken agent dacht dat de jongen op zijn collega’s wilde inrijden en vreesde voor hun veiligheid. Aanvankelijk werd Jouke opgepakt op verdenking van poging tot doodslag, maar die zaak is later geseponeerd. Zijn familie gaf aan aangifte te willen doen tegen de agent die op hem schoot, maar besloot eerst het onderzoek door de Rijksrecherche af te wachten. Of ze dat nu gaan doen, is nog onduidelijk. De familie is nog niet bereikbaar voor commentaar.

Het OM concludeert na onderzoek van de Rijksrecherche dat de agent zijn vuurwapen ‘op een zodanige manier gebruikt, dat er voor het OM voldoende redenen zijn voor een onderzoek naar een poging tot doodslag’. In dat onderzoek zijn getuigen gehoord en beelden bekeken. Het OM is nu van oordeel dat de politieagent ‘ten onrechte gericht op de jongen heeft geschoten’. ,,Van direct gevaar voor het leven van de agent of dat van anderen was op dat moment geen sprake.”

Als het onderzoek is afgerond, beslist het OM of het daadwerkelijk overgaat tot vervolging en zo ja of er een rechtszaak komt. De naam en leeftijd van de agent zijn uit veiligheidsoogpunt door het OM niet bekendgemaakt. Op sociale media gaan beelden rond waarin ten onrechte wordt gemeld dat het om de agent gaat die heeft geschoten.

Waarschuwingsschot

De Rijksrecherche heeft ook nog het handelen van twee andere agenten die bewuste dag onderzocht. Het gaat om een agent die een waarschuwingsschot heeft afgevuurd en een ander die het wapen heeft getrokken en dit gericht heeft op een persoon. Ook deze twee agenten hebben niet ‘conform de ambtsinstructie’ gehandeld. ,,Toch ziet de officier geen reden om over te gaan tot een strafrechtelijk onderzoek, omdat zij niet gericht hebben geschoten. De politie zal dit intern afhandelen”, aldus het OM.

Boerenzoon Jouke zat na het incident vol met vragen. Hij had volgens zijn advocaat ‘helemaal niet de intentie om voor de politie te vluchten of om onder een controle uit te komen’. ,,Jouke was zich van geen kwaad bewust, en werd ineens beschoten. Hij reageerde zeer verrast en is eigenlijk van de schrik doorgereden", zei de advocaat tegen deze site. De jongen had al snel het vermoeden dat hij werd beschoten. ,,Hij dacht eerst aan rubberen kogels, maar toen hij in de spijl van de cabine het kogelgat zag wist hij dat het menens was.”

