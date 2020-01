OM: Syrische asielzoeker vernederde lijken van tegenstanders en zong erbij

Zaak rond moord op Derk Wiersum in de Ochtend Show to go

14 januari Correspondent Karlijn van Houwelingen en verslaggever Victor Schildkamp zijn morgen te zien in De Ochtend Show to go. Van Houwelingen praat ons bij over de laatste ontwikkelingen in Amerika en over haar boek Dit is Amerika, over de strijd der seksen in Trumps macholand, dat vrijdag uitkomt. Morgen komt Giërmo B. voor de rechter die verdachte is in de geruchtmakende zaak rond de moord op Derk Wiersum. Schildkamp vertelt ons alles wat we moeten weten. De show wordt gepresenteerd door Roel Maalderink en is vanaf 07.30 uur live te zien via onze app en op deze site.