OM: vader en zoon spil in xtc-handel verstopt in zakken met borrelnootjes

De twee zitten nog altijd vast en moeten woensdag 27 november voor het eerst voor de rechter in Rotterdam verschijnen.



Vader en zoon werden in augustus van dit jaar van het bed gelicht. De verdenking: de productie en verkoop van duizenden xtc-pillen, naar afnemers in de hele wereld. Dat zou het tweetal op even ingenieuze als creatieve wijze hebben gedaan: via het Dark Web, een soort Marktplaats voor de onderwereld, verkochten ze de xtc-pillen in zakjes van borrelnoten en ander snoepgoed.