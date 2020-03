OM verdenkt ‘Balie-jihadist’ ook van 19 moorden in Syrië

Man slaat voorruit bus kapot met staaf, chauffeur spuit brandblus­ser op hem leeg

10:30 De politie heeft gisteravond in het Zeeuwse Hulst een man en vrouw opgepakt voor het vernielen van een bus. Het is de tweede keer in een week tijd dat chauffeurs van de Belgische busmaatschappij De Lijn het moeten ontgelden in Hulst. De busmaatschappij verhoogt nu het toezicht door lijncontroleurs in Oost-Zeeuws-Vlaanderen.