OM vervolgt bedrijven en leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor Stint

Met videoVijf jaar na het dramatische spoorongeluk in Oss gaat het Openbaar Ministerie (OM) over tot vervolging van twee bedrijven en de leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de productie en verkoop van de Stint. In 2018 kwamen vier kinderen om het leven toen de Stint waarin ze zaten op een spoorwegovergang in Oss plotseling tot stilstand kwam en aangereden werd door een trein.

Een vijfde kind en een begeleidster raakten zwaargewond. Na het ongeluk besloot minister Cora van Nieuwenhuizen alle 3000 Stints tijdelijk van de weg te halen, omdat het vervoersmiddel niet voldeed aan de eisen van ‘bijzondere bromfietsen’. Ook startte een uitgebreid onderzoek naar het voertuig.

Op grond van dit onderzoek komt het OM nu tot de conclusie dat de Stint ‘een schadelijk product was als bedoeld in artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht, dat de verdachten van die schadelijkheden wisten en dat zij hierover zwegen’. De verdachten worden daarnaast vervolgd voor valsheid in geschrifte.

Het OM laat weten dat recent met de slachtoffers en nabestaanden is gesproken over de strafzaak. ,,Zij vinden het heel belangrijk dat er uitgebreid onderzoek is gedaan en dat de verdachten zich moeten verantwoorden om uitleg te geven over onze bevindingen en beschuldigingen. Ook bijna vijf jaar na het ongeluk is de impact van het ongeluk nog altijd groot.” Het is nog niet duidelijk wanneer de kwestie voor de rechter zal komen.

Wisten van de gebreken

Het onderzoek naar de Stint begon nadat er na het ongeluk meerdere meldingen van eerdere incidenten met de Stint naar voren kwamen, en richtte zich op de vraag of de Stint gebreken had, of deze bekend waren bij de verdachten en wat zij hiermee hebben gedaan. Hoewel verdachten wisten van diverse gebreken, werd er onvoldoende actie ondernomen en bleef de Stint met die gebreken bij vele kinderdagverblijven in gebruik, met alle risico’s van dien.



Over de kwetsbaarheden van het product Stint is sinds het ongeluk veel gezegd en geschreven, onder meer in rapporten van onderzoekers van TNO, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de Nederlandse Arbeidsinspectie. Alle rapporten van deze instanties zijn ook betrokken in het strafrechtelijk onderzoek. Ook andere deskundigen hebben onderzoek gedaan en concluderen dat het product onveilig was op tal van punten. De Stint had geen degelijke remconstructie, geen remschakelaar, een ondeugdelijke gashendel, geen opstartbeveiliging en geen aanwezigheidsdetectie.

Volledig scherm Mensen legden bloemen nabij de spoorwegovergang aan de Braakstraat in Oss waar bij een ongeluk tussen een trein en de Stint (elektrische bakfiets) vier kinderen omkwamen. © ANP

Valsheid in geschrifte

De verdachten worden ook vervolgd voor valsheid in geschrifte. De producent diende in juli 2011 namelijk een verzoek in bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om de Stint aan te merken als bijzondere bromfiets. Daarin werd ten onrechte gemeld dat de Stint voldeed aan de benodigde veiligheidseisen. Er werd gesteld dat de Stint het CE-markeringstraject had doorlopen, terwijl dit niet het geval was. Ook in de handleiding van de Stint werd benadrukt dat de Stint voldeed aan de veiligheidseisen.

Daarnaast worden verdachten vervolgd voor het vervalsen van de eigen handleiding, door al deze verwijzingen kort na het ongeluk in 2018 uit de handleiding te halen en die gewijzigde versie op te sturen naar het ministerie en de ILT.

Meerdere onderzoeken

Het onderzoek naar de rol van de producent van de Stint en de leidinggevenden is een van de drie deelonderzoeken die na het ongeluk werden gestart. Het ging om een samenwerking tussen specialisten van de politie en de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het strafrechtelijk onderzoek naar de toedracht van het ongeluk werd medio 2020 afgerond.

Onder leiding van het Functioneel Parket (FP) werd ook onderzoek gedaan om te bezien of de werkgever voldoende had gedaan om het ongeval zo veel als mogelijk te voorkomen. Ook dat onderzoek is afgerond. In die onderzoeken is niemand vervolgd.

Volledig scherm © ANP Gebruikers van de Stint hadden recht op een compensatie van de overheid. De Raad van State bepaalde wel dat de minister geen toestemming had mogen geven om de ‘lichte’ Stint (800 watt) op de openbare weg te laten rijden. Onder meer omdat de technische keuring volstrekt onder de maat was.