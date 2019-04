OM vervolgt Marco Kroon voor kopstoot carnaval

Update Verdachte doodrijden Fleur (19) in Loosdrecht: Ik hield geen straatrace met zoon

12:18 Walter van W. was naar eigen zeggen niet verwikkeld in een straatrace met zijn zoon toen hij in 2016 met 167 kilometer per uur op de auto van de 19-jarige Fleur Balkestein klapte en zo haar dood veroorzaakte. Dat zei hij vandaag in het gerechtshof in Leeuwarden.