‘OM vond rol Peter R. de Vries onwenselijk vanwege banden kantoorgenoot met Taghi’

verdachte langer vast Moeder haalt zoontje van school na autocrash: ‘Vader wist niet dat er een musical was’

17:49 De 55-jarige vader van een leerling die woensdagavond met zijn auto een basisschool in het Noord-Hollandse Grootebroek binnenreed, wist niet dat er op dat moment een eindmusical aan de gang was. Dat zegt voorzitter Jan van Berkum op basis van informatie van de moeder van de leerling. Na overleg is vanmiddag besloten om de jongen van school te halen. ,,Het is niet de bedoeling dat hij straks het zwarte schaap van de klas wordt.”