OM vraagt 15 jaar na veroordeling om vrijspraak in flatmoord Rosmalen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor het gerechtshof in Arnhem vrijspraak gevraagd in de zaak rond de zogeheten Rosmalense flatmoord. Volgens het OM is het bewijs tegen verdachte Rob B. (64) niet geleverd. Het Arnhemse hof herziet de zaak in opdracht van de Hoge Raad.

Slachtoffer in de zaak is de 37-jarige Regie van den Hoogen, de partner van B. Hij vond de vrouw op de ochtend 10 april 2000 met doorgesneden keel in het halletje van hun gezamenlijke flatwoning in de Rosmalense wijk Hintham. B. sloeg alarm en werd dezelfde dag als verdachte aangehouden. De man heeft altijd ontkend dat hij Van den Hoogen iets heeft aangedaan; volgens hem heeft de vrouw zichzelf van het leven beroofd.

Waandenkbeelden

Zijn alibi en verklaringen werden terzijde geschoven. De rechtbank en later - in hoger beroep - het gerechtshof in Den Bosch achtten doodslag bewezen en legden B. tbs met dwangverpleging op. De tbs-maatregel is in 2017 beëindigd. Nieuw, uitvoerig onderzoek heeft het bewijs op basis waarvan B. jaren geleden werd veroordeeld, ondergraven. De veroordeling van B. leunde vooral op bevindingen van deskundigen.



Die concludeerden dat het slachtoffer zichzelf niet gedood kan hebben maar dat iemand anders dat moet hebben gedaan. Zowel B. als zijn partner kampte destijds met psychiatrische problemen. Of het slachtoffer zichzelf van het leven heeft beroofd laat het OM in het midden, omdat dit scenario niet bewezen hoeft te worden. Het kan zo zijn dat de vrouw iets uit haar hals wilde wegsnijden, al dan niet onder invloed van waandenkbeelden.

‘Last van tunnelvisie’

,,Mij is 22 jaar van mijn leven afgenomen”, zei Rob B. vanmorgen aan het begin van de zitting bij het Arnhemse hof. ,,Jullie hadden last van een tunnelvisie”, voegde hij daaraan toe. De tbs-maatregel liep in 2017 af, maar hij woont nog steeds in een psychiatrische kliniek. Volgens zijn artsen is hij wel goed in staat om het proces te volgen en ‘te snappen waar het over gaat’, meldt het Brabants Dagblad.

B’s advocaat Van der Kruijs, reeds enkele jaren geleden gestopt, liet zich speciaal voor deze zitting opnieuw beëdigen als advocaat. Hij zal het hof vragen om meteen uitspraak te doen. ,,Deze zitting is voor alle betrokkenen een pijnlijke gelegenheid”, erkende de advocaat-generaal aan het slot van haar requisitoir. ,,Ik betreur het bijzonder.” B. meldde in een civiele procedure om een schadevergoeding te willen vragen.

