OM: Vrouwelijke cipier had seks met gedetineerde op toilet in ruil voor smokkeldiensten



Een vrouwelijke cipier van de gevangenis in Krimpen aan den IJssel heeft seks gehad met een gedetineerde in ruil voor het binnensmokkelen van drugs en een mobiele telefoons. Dat zegt het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam. De vrijpartijen zouden hebben plaatsgevonden in de toiletten in de bibliotheek van de gevangenis.