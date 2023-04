'OM wachtte met arrestatie Weski om Marengo niet te vertragen', toch is komende zitting uitgesteld

Het Openbaar Ministerie heeft bewust tot vrijdag gewacht met het aanhouden van advocaat Inez Weski tot na de tweede termijn van haar pleidooi, zodat het Marengo-proces geen onnodige vertraging zou oplopen. Die indruk krijgt advocaat Gerald Roethof. ,,Het is de grote vraag of het OM dit goed gezien heeft”, laat hij weten. De zitting van komende dinsdag is alvast uitgesteld op verzoek van de advocaten die dan het woord zouden voeren.

Op het programma stond de dupliek (reactie van de verdediging op het Openbaar Ministerie) en het laatste woord van verdachte Mohamed R., cliënt van Nico Meijering en Christian Flokstra. Dupliek en laatste woord vormen het formele einde van een strafzaak. In het - inmiddels al jarenlang slepende proces - staat de uitspraak gepland op 20 oktober. In de tussentijd zijn nog wel zittingen gepland, maar die zijn procedureel van aard. Het is overigens de vraag of de uitspraakdatum gehaald gaat worden, gezien de arrestatie van Weski.

,,De arrestatie van mr. I. Weski van afgelopen vrijdag heeft ons geschokt”, schrijven Meijering en Flokstra op Twitter. ,,Daarnaast kunnen wij de impact van die arrestatie en het onderliggende opsporingsonderzoek op de zaak Marengo op dit moment niet overzien. Om die reden hebben wij de rechtbank verzocht de zitting van dinsdag 25 april uit te stellen. De rechtbank heeft dit verzoek heden gehonoreerd.”

‘Extreem grote vertraging’

Binnen de advocatuur wordt gevreesd dat de rechtspraak nog een hele lange tijd belast zal zijn met het Marengo-proces. Een strafrechtelijke chaos dreigt. ,,Elke verdachte heeft immers recht op rechtsbijstand van een advocaat van zijn eigen keuze”, legt advocaat Roethof uit. ,,Die rechtsbijstand strekt zich uit over de hele procedure en in ieder geval tot en met de uitspraak van de rechtbank. Het is ondenkbaar dat een verdachte in een zaak waarin levenslang geeist is, gedurende de loop van de procedure zonder advocaat komt te zitten.”

Wanneer Taghi aangeeft dat hij met de afwezigheid van Weski bijstand van een andere advocaat nodig heeft, dan moet de rechtbank daarin meegaan, vindt Roethof. ,,De eerste uitdaging is dan om een advocaat te vinden die de zaak kan doen. Dat zal niet makkelijk zijn. Als die advocaat dan gevonden is, zal die zich eerst volledig moeten inlezen in het dossier. In deze zaak ben je dan maanden verder. Het zal tot een extreem grote vertraging kunnen leiden.”

‘Horrorscenario’

De vraag is of de rechtbank een dergelijk verzoek van Taghi zou kunnen weigeren. Roethof denkt van niet. ,,De rechtbank heeft in mijn visie weinig keus. Als de rechtbank niet zou instemmen met de wens om rechtsbijstand tijdens de procedure te krijgen en/of te behouden, dan zou dat een gerechtvaardigde grond voor wraking van de rechtbank kunnen zijn. Dan zou in theorie de hele zaak over gedaan moeten worden.”

Intussen vrezen advocaten voor een ware ‘horrorscenario’ voor de rechtsstaat: dat niemand de verdediging van Taghi op zich wil nemen. ,,Geen enkele advocaat zal in dit brandende huis willen zitten”, vermoedt advocaat Peter Schouten. In dat geval zal het hoger beroep zich ‘als een slak gaan voortbewegen’. Zo nodig kan de rechtbank ingrijpen en zelf een advocaat aanwijzen. ,,Maar die advocaat zou kunnen weigeren omdat hij vooraf angst heeft voor deze cliënt, dan ben je niet onafhankelijk en vrij om te adviseren. Je kunt geen advocaat zijn van iemand waarvoor je bang bent of die je niet vertrouwt. Dan komt alles knarsend tot stilstand”, aldus Schouten.

Waar gaat Marengo over?

Marengo gaat over meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Het proces staat onder hoogspanning. Onder meer door de moord op de broer van kroongetuige Nabil B., een week nadat het Openbaar Ministerie begin 2018 bekendmaakte over een kroongetuige te beschikken. September 2019 werd B.’s advocaat Derk Wiersum vermoord en in de zomer van 2021 diens vertrouwenspersoon Peter R. de Vries.

Bekijk hieronder onze video’s over Ridouan Taghi en het Marengo-proces: