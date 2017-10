OM: Wereldwijd opererende Bandidos verheerlijken geweld

De in totaal 14 gevallen van ernstig geweld in 2017 maken duidelijk dat Bandidos een organisatie is die geweld verheerlijkt, meent Officier van Justitie Ward Ferdinandusse. ,,Moeten wij dan echt geloven dat het iedere keer opnieuw om rotte appels gaat, die allemaal afzonderlijk op het idee komen iemand van een andere groep aan te vallen? De waarheid is anders.”



Sinds Bandidos in 2014 in Nederland is neergestreken, zijn ook in Nederland de nodige bikerwars uitgevochten, maakt het OM duidelijk. Ze wijzen op de aanslag op Bandidosvoorzitter Harrie Ramakers, bij wie in 2014 een granaat naar binnen werd geworpen. Tegen de politie verklaarde Ramakers dat hij een bloedspoor door heel Nederland zou trekken als zijn zoon – ook lid - iets zou overkomen.