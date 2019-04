OM wil foto kroongetuige Nabil B. terug

Warmtere­cord: tweede paasdag niet eerder zo warm!

17:43 Vandaag is met 24,8 graden in De Bilt officieel de warmste tweede paasdag in Nederland sinds het begin van de metingen in 1901. In Volkel (Noord-Brabant) werd met 26,6 graden de hoogste temperatuur bereikt. Het vorige tweede-paasdagrecord (24,7 graden) werd gemeten op 18 april 1949.