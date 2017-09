OM wil Satudarah verbieden

Tweejarig jongetje in Uden bekeurd voor wildplassen

17:22 Hennie van der Elst uit Uden is woedend. Rond het middaguur stond hij met zijn tweejarige kleinzoon Mattias buiten de Plus supermarkt te wachten op zijn vrouw, die boodschappen aan het doen was. Mattias moest plots nodig plassen. Ophouden was geen optie. Dus opa zette hem tegen de gevel van de naastgelegen bakkerij en liet hem plassen. Dat werd opgemerkt door een politieagent die een bekeuring van 140 euro uitschreef voor wildplassen.