Oma Hanneke (85) had kleindochter die nu kleinzoon is, nu strijdt ze voor acceptatie: ‘Gaat me om de ziel’

met poll Heeft Oost-Nederland last van de supercell? ‘We krijgen het toetje van gisteren’

Noodweer, superstorm, supercell: de krachttermen vliegen je om de oren als het over het weer van vandaag gaat. Het gaat vanmiddag vooral los in Limburg en Brabant. Wat kunnen we in Oost-Nederland verwachten? Weerman Mark Wolvenne praat ons bij.

14:18