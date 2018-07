Oma Sharleyne: Wij juichten niet van blijdschap, maar van pure opluchting

De juichkreet van de familie van Hélène J., gisteren vrijgesproken van doodslag op haar 8-jarige dochter Sharleyne, was er een van pure opluchting. De 'blijdschap' leidde tot veel kritiek op social media én van de dienstdoende rechter in de rechtbank Assen. ,,Maar het was geen blijdschap, het was een kreet van: eindelijk gerechtigheid,'' zegt Jos, de moeder van Hélène.

Een dag na de vrijspraak wil Jos de vreugdekreet die zij slaakte, best even toelichten. ,,Drie jaar lang hebben we van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met een knoop in onze maag rondgelopen. Hélène heeft negen maanden lang onterecht vastgezeten. Mijn man is ook nog eens overleden in maart. Hélène mocht niet eens afscheid nemen toen hij nog leefde, het was al een wonder dat ze bij de uitvaart mocht zijn.''

Eindelijk

,,Drie jaar lang heeft iedereen op mijn dochter ingehakt, hebben we zó vaak haar ex horen roeptoeteren dat zij het heeft gedaan. Toch hebben er ook veel mensen met ons meegeleefd. Nu was er dan eindelijk eens goed nieuws. Uiteraard krijgen wij er Sharleyne niet mee terug, dit juichen was dus niet om blijdschap maar vanwege de opluchting. Eindelijk gerechtigheid.''

Hélène is inmiddels weer op vrije voeten. Ze is op een onbekend adres bij vrienden, om bij te komen van alles wat er is gebeurd. Hélène ontkent tot op de dag van vandaag dat ze haar dochtertje Sharleyne in de nacht van 7 op 8 juni 2015 van de tiende verdieping van woonflat De Arend in Hoogeveen heeft gegooid. justitie wilde haar tien jaar achter de tralies zetten, maar de rechter vindt het bewijs onvoldoende en sprak haar vrij. Het OM gaat in hoger beroep.

Shock

Hélènes familie, dus ook familie van Sharleyne, heeft altijd vierkant achter haar gestaan. De familie ergert zich kapot aan Hélènes ex Victor Remouchamps, die vanaf de eerste dag na het drama de beschuldigende vinger richting Hélène stak. Dat Hélène zich de eerste minuten na de dood van haar dochter uiterst bizar gedroeg (zo liep ze eerst naar het huis van een vriend in plaats van naar haar dode dochtertje) kan oma Jos wel uitleggen: ,,Ze was totaal in shock. Wist absoluut niet meer wat ze deed. Haar dochter was ineens dood!''

Hélènes familie verbaast zich er net als haar advocaat over dat justitie nooit goed onderzoek heeft gedaan naar andere scenario's. Daarbij wijst Jos ook in de richting van vader Victor, die niet de biologische vader van Sharleyne is. ,,Waarom kan hij niet 's nachts in die flat geweest zijn en op haar raam geklopt? Wie weet komen we nooit te weten wat er met Sharleyne is gebeurd, maar als justitie nou gewoon eens begint met álle scenario's te onderzoeken.''