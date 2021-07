Oma stierf en opa kon niet worden getest, kleinzoon (22) blaast corona-post op: ‘Ik was woedend’

Hij verloor zijn oma aan corona en opa had verschijnselen van de ziekte, maar kon niet worden getest. Het bracht een 22-jarige jongen uit Gemert ertoe om samen met zijn Helmondse vriend (26) de corona-post in Beek en Donk op te blazen.

De twee stonden maandag voor de rechtbank. ,,Op het moment dat ik de knal hoorde wist ik dat het foute boel was”, aldus de 22-jarige verdachte uit Gemert aan de rechter. Beide verdachten hebben bekend en tonen veel spijt.

‘Er knapte iets bij mij’

Maar waarom hebben ze het dan gedaan, luidt de vraag van de rechtbank. ,,Ik had heel veel gedronken en was woedend” antwoordt de Gemertenaar. Woedend was hij omdat hij kort daarvoor zijn oma had verloren aan corona. Hij wilde graag zijn opa steunen maar mocht niet bij hem komen. Opa had verschijnselen van de ziekte maar kon niet worden getest. ,,Er knapte iets bij mij toen ik op social media las dat er in Beek en Donk een teststraat was.”

Het opblazen van de corona-post was echter geen vooropgezet plan. Hij ging die avond met wat vrienden drinken in een park in Beek en Donk. Toen hij daarvoor werd beboet, bereikte zijn frustratie een kookpunt.

Quote Ik was behoorlijk dronken, zo erg zelfs dat ik niet meer wist wat ik deed Helmondse verdachte

De Helmonder was één van de vrienden waarmee hij ging drinken. Hij was op het moment dat de rest de boete kreeg, nog niet aanwezig. Eenmaal in het park dronk hij stevig. ,,Ik was behoorlijk dronken, zo erg zelfs dat ik niet meer wist wat ik deed”, geeft hij aan bij de rechter.

Wel weet hij zich nog te herinneren dat zijn vriend boos was, heel boos zelfs. ,,Hij heeft enkele keren gezegd dat hij de controle aan het verliezen was.” Op terugweg naar het slaapadres van de Gemertenaar kwamen de twee langs de corona-post. Deze werd met drie cobra’s (zwaar knalvuurwerk) opgeblazen.

Minder volwassen dan dat hij overkomt

Officier van justitie Eline Harbers neemt het de twee zeer kwalijk en wijst op de onrust die het voorval teweeg heeft gebracht. Toch is ze vrij mild voor beide verdachten. Uit onderzoek blijkt dat de Gemertenaar problemen heeft op het gebied van het autistisch spectrum. ,,De verdachte komt volwassener over dan hij daadwerkelijk is”, stelt Harbers. Daarom wordt jeugdstrafrecht toegepast: de eis is 120 dagen jeugddetentie voorwaardelijk met aftrek van het voorarrest én een werkstraf van 100 uur met een proeftijd van twee jaar.

Uit onderzoek bij de Helmonder komt naar voren dat hij verstandelijk beperkt is en daardoor vermindert toerekeningsvatbaar. Harbers gaat daarin mee maar eist een gevangenisstraf van 240 dagen waarvan de helft voorwaardelijk, met aftrek van het voorarrest en een proeftijd van twee jaar.

Excuses aan de huisarts

,,Ik heb iets vernield waar ik weken eerder blij mee zou zijn geweest als het er was”, zegt de Gemertenaar. Hij heeft veel spijt van zijn daad en sprak al meerdere keren met huisarts Geert Oerlemans. Dit deed de Helmonder ook, hij bood eveneens excuses aan en zei dat hij niet terug wil naar de gevangenis.

De rechter doet over twee weken uitspraak.