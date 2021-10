Ombudsman: Afhandeling toeslagenaffaire loopt helemaal mis

Doodgescho­ten man bij café is 37-jarige Utrechter, politie weet wie schutter is

10 oktober Bij een schietincident voor Café De Plak aan de Vleutenseweg in Utrecht is zaterdagavond een man overleden. Het gaat om een 37-jarige Utrechter. Er zou mogelijk nóg een slachtoffer zijn, hij of zij is waarschijnlijk op eigen kracht naar het ziekenhuis gegaan. De dader is nog voortvluchtig.