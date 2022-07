Omgekeerde vlaggen zorgen in regio voor hoogoplopende emoties: 'Onzin dat we ons zo druk maken’

MET VIDEOIn gemeenten waar omgekeerde vlaggen worden weggehaald, laaien de emoties hoog op. Zo is de burgemeester van Oldebroek meerdere keren bedreigd. Anderen houden de politie achter de hand, stellen boeren een ultimatum of zoeken een compromis. Wat is verstandig?

Het mag niet, zonder toestemming iets ophangen aan gemeentelijke eigendommen. Dus als in de gemeente Oldebroek steeds meer omgekeerde vlaggen aan lantaarnpalen worden geknoopt, grijpt burgemeester Tanja Haseloop-Amsing in. Die moeten eraf: ,,Het is een kwestie van gelijke monniken, gelijke kappen. Als de straat volhangt met regenboogvlaggen, wordt ook van mij verwacht dat ik handhaaf.”

Grimmige sfeer

Dat besluit wordt haar niet in dank afgenomen. Ze krijgt veel boze berichten, zoals dat ze zich kan opknopen aan een lantaarnpaal. Twee mannen planten een omgekeerde vlag in haar tuin. Later worden er strobalen gedumpt en rijden tractors toeterend door de straat. Zij heeft aangifte gedaan van bedreiging.

Quote De vlag is een vreedzame uiting van emotie, die anders mogelijk op extremere wijze wordt geuit Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde

Een door de gemeente ingehuurde vlaggenverwijderaar moet in buurdorp Wezep springen voor zijn leven, nadat zijn autosleutels zijn gejat. In de Achterhoek worden in een grimmige sfeer verwijderaars geïntimideerd en bedreigd. Reden voor burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk om de campagne te staken. In Hattem gebeurt het verwijderen zonder incidenten, laat de gemeente weten.

Politie paraat

Meer gemeenten in Oost-Nederland zitten met het vlagvertoon in de maag, blijkt uit een rondgang van de Stentor. Laten hangen geeft inwoners ruimte sympathie te tonen met hen die ontevreden zijn over het kabinetsbeleid. Weghalen past bij de regels en geeft gehoor aan inwoners die vinden dat kwetsend wordt omgegaan met de Nederlandse vlag.