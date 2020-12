Omgekomen militairen NH90 konden niet loskomen uit wrak

Zeven keer oefenen ze probleemloos een deklanding op twaalf kilometer voor de kust van Aruba. Ze vliegen rondjes rond de Zr.Ms Groningen en landen op het varende moederschip. Een huzarenstukje met al die deining op zee, dat niet genoeg beoefend kan worden.

En dus stijgen ze op 19 juli rond half drie nog een keer op. Nu iets lager dan de vorige keer - onder de 30 meter - en ook langzamer. Het is normaal gesproken geen probleem voor deze NH90 en het mag. De militairen willen zo graag vanuit een open zijdeur beelden maken van het voordek. Die avond zou er ‘op de bak’ een barbecue gehouden worden. De voorbereidingen zijn alleen nog niet zover, waarop de bemanning besluit de deur gesloten te houden en zich op te maken voor een volgende deklanding.

Erwin Warnies (33) en Christine Martens (34) kwamen om bij het ongeluk met NH90 vlak voor de kust van Aruba.

Als ze in een ruime bocht voor het schip langs zijn gedraaid, krijgen ze de wind in de staart. Het lijkt door deze sterke meewind alsof ze vooruit gaan, maar in werkelijkheid hangt de legerhelikopter stil in de lucht. Aanvankelijk dalen ze heel langzaam, maar na drie seconden verliest het toestel plotseling zeer snel hoogte. Voor de twee militairen die achterin zitten, voelt het alsof ze naar beneden vallen. Vlieger Christine Martens probeert nog flink gas bij te geven om een crash te voorkomen, maar omdat ze zo laag vliegen is er geen houden meer aan.

De NH90 komt voor de ogen van de collega’s met een enorme klap op de wielen in zee terecht. De sensor operator die achterin aangelijnd op een kist zit, vliegt door het gangpad richting cockpit. Het staartstuk breekt af en het toestel kantelt vrijwel direct. De cabine vult zich razendsnel met zeewater. Er lekt brandstof. De golven zijn hoog.

Tijdens de achtste deklanding gaat het mis. Na de bocht valt de NH90 uit de lucht.

De klap op het water leidt bij geen van de bemanningsleden tot ernstig letsel. Vlieger Martens lukt het nog uit de NH90 te klauteren, maar ze overleeft het niet. Ze raakt verstrikt met een verbindingslijn aan de helikopter, blijkt als toegesnelde collega’s haar na 21 minuten uit het water halen. Een half uur later vinden ze ook tactisch coördinator Erwin Warnies in zijn stoel in de cockpit met zijn veiligheidsgordel nog vast. Wel heeft hij een opgeblazen zwemvest, wat er mogelijk op wijst dat ook hij zichzelf heeft willen bevrijden. Waarom dat mis ging bij deze twee militairen is niet duidelijk geworden.

Terwijl Christine en Erwin vechten voor hun leven, weten de twee inzittenden achterin wel te ontsnappen, al gaat dat ook zeer moeizaam. Ze krijgen de deur niet open. Als ze het rubber uit een raam trekken, kunnen ze wel naar buiten. Dan blijkt dat ze een reddingsvest hebben waarmee ze nog niet eerder hadden geoefend. Ze verliezen kostbare tijd omdat ze hun veiligheidslijn aanvankelijk niet los krijgen waarmee ze aan het toestel vast zitten om te voorkomen dat ze tijdens een vlucht naar beneden vallen. Ook het luchtflesje waarmee ze hun vest moeten opblazen blijkt aan een andere kant te zitten dan ze gewend zijn.

Volledig scherm © BSR Agency

Uiteindelijk redden ze het en worden ze door toegesnelde collega’s uit het water gehaald. Volgens de OVV is er een enorme inspanning geleverd om de collega’s te redden. Maar het marineschip is toch beperkt uitgerust om goed op te treden bij dit soort calamiteiten. Zo zijn er geen duikers aanwezig. Ook stelt de OVV vragen bij de voorbereiding op het redden van bemanningsleden. Daar wordt nu nader onderzoek naar gedaan door de Inspectie Veiligheid Defensie. Ook onderzoeken ze hoe verstandig het is in deze toestellen met één vlieger te vliegen, in plaats van twee.

Bekijk hieronder de video van net na het ongeluk:

