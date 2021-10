Omstreden designerdrug 3-mmc nu officieel verboden: ‘Dit spul is gevaarlijk, blijf ervan af’

Met het verbod wil het demissionaire kabinet gebruik van 3-mmc ontmoedigen en de beschikbaarheid beperken. Volgens staatssecretaris Blokhuis is er een toename van het gebruik van 3-mmc, met name onder jongeren, en een stijging van het aantal gezondheidsincidenten. Naast het verbod wordt volgens het ministerie ook ingezet op voorlichting en preventie.

De designerdrug staat op lijst 2 van de Opiumwet. Daar staan doorgaans minder gevaarlijke drugs op dan op lijst 1, waar drugs met een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid op worden geplaatst. Er is nog niet genoeg bekend over de omvang en het gevaar van 3-mmc-gebruik om de drug op lijst 1 te zetten.

Slachtoffers

Vooral op de Veluwe, in de Achterhoek en in Amsterdam duikt de partydrug 3-mmc vaak op en heeft daar ook al slachtoffers onder jongeren gemaakt. Zo kreeg Gerko Waterink (18) uit Elburg een in april dit jaar een harstilstand na inname van de drug. Hij vertelde zijn emotionele verhaal aan tal van Tweede Kamerleden.

Volledig scherm SGP-voorman Kees van der Staaij luistert aandachtig naar Gerko Waterink uit Elburg, die vertelt over zijn ervaring met designerdrugs 3-MMC. © Henri van der Beek

Duidelijk signaal

,,Met dit verbod gaan we de eenvoudige beschikbaarheid van 3-mmc tegen en geven we een duidelijk signaal af aan de vaak jonge gebruikers: dit spul is gevaarlijk, blijf ervan af”, laat staatssecretaris Blokhuis weten in een verklaring. ,,Hier wilden we geen moment langer mee wachten, gezien de zorgwekkende signalen die we over 3-mmc hebben ontvangen. Tegelijk speelt bij designerdrugs een breder probleem. We mogen niet langer achter de feiten aanlopen wat dat betreft en gaan daarom zo snel mogelijk over tot een breed verbod op designerdrugs.”

Het kabinet zegt te werken aan dat bredere verbod op designerdrugs. Wanneer een individuele designerdrug onder de Opiumwet wordt verboden, is het nu nog mogelijk dat drugsproducenten een nieuwe drug maken met een net iets andere samenstelling, waardoor die nieuwe drug weer legaal op de markt kan komen.

Dit wordt een halt toegeroepen met het designerdrugsverbod, waarmee hele stofgroepen met dezelfde chemische basisstructuur onder de Opiumwet worden gebracht.

10 euro per gram

Het effect van 3-mmc lijkt op cocaïne, toch viel het middel niet onder de verboden middelen in de Opiumwet. 3-mmc is de opvolger van het al wel verboden middel 4-mmc, ook wel bekend onder de naam ‘meow meow’. Bekende gezondheidsrisico’s zijn hartritmestoornissen, een verhoogde bloeddruk of lichaamstemperatuur en agitatie.

3-mmc wordt meestal verkocht als kristalachtig wit poeder en kan worden geslikt, gesnoven of gespoten. Het spul is sinds 2012 gewoon legaal online en in smartshops verkrijgbaar, in pil-, poeder- of kristalvorm, voor ongeveer 10 euro per gram. Gebruikers voelen zich alert, euforisch en energiek en ze hebben de behoefte om meer contact te maken en te praten. Ook ervaren ze meer zelfvertrouwen, aldus kliniek Jellinek.

