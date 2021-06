Omstreden Gouden Koets zorgt na restauratie voor nog meer hoofdpijn: wat moet ermee gebeuren?

De stalmeester van de koning, Bert Wassenaar, vertelde onlangs dat hij tijdens de restauratie van de Gouden Koets ‘onder de indruk’ was geraakt van het vakmanschap van de bouwers, aan het einde van de 19de eeuw.



Anderhalf jaar lang werd in de fabriek van Spyker aan de Stadhouderskade in Amsterdam gebouwd aan de koets, een cadeau van de Amsterdamse bevolking voor de nieuwe koningin Wilhelmina die in 1898 werd ingehuldigd. De dag na die plechtigheid bekeek ze samen met koningin-moeder Emma de koets in het Paleis voor Volksvlijt, maar pas drie jaar later, voor haar huwelijk met Hendrik van Mecklenburg aanvaardde ze het cadeau, in paleis Noordeinde in Den Haag. In die stad reden ze op hun trouwdag, 7 februari 1901, voor het eerst rond in de koets.