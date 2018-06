Omstreden oud-imam Haselhoef (49) overleden bij 'spookrijdersongeluk' A16

Haselhoef, die in 2001 na de aanslag op de Twin Towers in New York bekend werd als spreekbuis van moslims in Nederland, ligt al opgebaard in een moskee in Den Haag. Omdat familie en bekenden nu geen toeloop van mensen willen, wordt niet verteld welke moskee.



Volgens goede vriend Faisal Mirza zal de uitvaart morgenmiddag om kwart over twee zijn in de Haagse Noeroel Islam-moskee. ,,En daar is iedereen welkom'', zegt Mirza die Haselhoef een man noemt die 'bruggen slaat tussen verschillende groeperingen'. ,,Iemand die altijd een markante rol heeft gehad in het debat in Nederland en daarnaast altijd een vriend in nood was.''



Vrienden en kennissen van de omstreden geloofsgeleerde uitten hun verdriet op sociale media. Haselhoef heeft drie dochters en één zoon en woonde in Zeeland. Zijn zoon is in 2004 op 15-jarige leeftijd overleden aan cystische fibrose (taaislijmziekte).