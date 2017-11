Omtzigt excuseert zich voor onzorgvuldigheid rondom 'valse' getuigenis MH17-ramp

De man sprak tijdens een bijeenkomst op de Vrije Universiteit in Amsterdam in mei van dit jaar een tekst uit die door Omtzigt zou zijn opgesteld. Zelf verbleef de Oekraïener tijdens de ramp elders.

Volgens het team dat strafrechtelijk onderzoek doet naar de MH17-ramp is het toestel neergehaald door een Russische Buk-raket. Maar de getuige verklaarde dat hij andere toestellen in de lucht had gezien op het moment dat de MH17 werd neergeschoten. Vanuit Rusland is gesuggereerd dat het toestel is neergehaald door een Oekraïense straaljager.