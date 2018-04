Onbegrip over leedvermaak: ‘Mensen verdiepen zich niet in haat jegens FC Twente’

Het massale leedvermaak in heel Nederland over de naderende degradatie van FC Twente leidt bij sommige mensen tot onbegrip. Özkan Akyol, Henk Kesler en Arnold Bruggink laten zich uit over de situatie in Enschede.

Te midden van de storm om hem heen, sprak Özcan Akyol zondagavond bij Studio Voetbal zalvende woorden. "Ik was genadig voor FC Twente", zegt de schrijver en columnist uit Deventer. "Ik zei dat zo'n grote club met zo'n groot stadion niets te zoeken heeft in de Jupiler League. Mensen van buiten Twente vroegen me waarom ik zo aardig was over de club? Tukkers zelf weten dat ze de gunfactor niet meer hebben. Ze waren blij dat er nog iemand vriendelijk was."

Weggehoond

Een paar uur daarvoor was FC Twente in het eigen stadion weggehoond en vernederd door de gasten in het uitvak. In 2010 juichten de Feyenoord-supporters in De Grolsch Veste nog massaal om de twee goals van FC Twente tegen hun club, omdat de ploeg kampioen werd ten koste van aartsrivaal Ajax. Acht jaar later sarde diezelfde aanhang op dezelfde plek de Enschedese club met cynische gezangen en spandoeken met teksten als 'Eenmaal zullen wij de periodekampioenen' zijn en 'Doei'.

De Graafschap

Volledig scherm Özcan Akyol. © Marco Okhuizen De actie van de Rotterdamse fans kreeg veel bijval in de rest van het land. De supporters van De Graafschap zongen deze week uit volle borst over de 'degradatie in Enschede'. Het zit de Superboeren nog altijd dwars dat ze in 2016 degradeerden, terwijl dat in hun ogen FC Twente had moeten zijn. De Graafschap verloor dat seizoen de finale van de nacompetitie van Go Ahead Eagles, maar kreeg een uitweg omdat de KNVB de licentie van Twente wilde afnemen. Dat werd uiteindelijk teruggedraaid, waardoor de Doetinchemers alsnog moesten afdalen.

"Ze voelen zich te kort gedaan", zegt Akyol. "Dat geldt ook voor de clubs die geen kampioen zijn geworden in 2010. FC Twente werd dat jaar terecht kampioen, maar in de beeldvorming is dat anders", merkt de supporter van Go Ahead Eagles. "Mensen verdiepen zich niet in hun haat jegens Twente. Ze lullen mee. Anders hadden ze wel begrepen dat Twente juist aan het herstellen is en dat ze waarschijnlijk degraderen omdat ze ongelukkig hebben gehuurd."

Spandoeken

Henk Kesler, tussen 2000 en 2010 directeur betaald voetbal van de KNVB, haalt de schouders op over die plagerijen. "Spandoeken van supporters zijn van alle tijden. Daar moet je de humor van inzien." Maar van de onderliggende boodschap begrijpt de ervaren bestuurder helemaal niets. "Ik vind het vrij kortzichtig dat er clubs en supporters zijn die Twente liever zien degraderen. Twente is een stabiele factor. Een goed Twente is goed voor het Nederlandse voetbal."

Anti-gevoel

"Kijk alleen eens naar dat stadion", vervolgt hij. "Ik weet dat er ook genoeg clubs zijn die het jammer zouden vinden als Twente degradeert. Maar tegelijkertijd besef ik ook dat er een aantal clubs is dat het anti-gevoel uitdraagt en verder voedt. Dat was al in de topjaren van Twente zo. Er lopen in het voetbal veel mensen rond met boter op hun hoofd."

Gelachen

Dat er hartelijk wordt gelachen om de ellende in Enschede, merkt ook FOX-analist Arnold Bruggink, oud-voetballer van onder meer FC Twente. "Dat doet pijn, je hoort het van alle kanten. Of het terecht is of niet: iedereen heeft er een mening over. Maar als alle emoties zijn gezakt, zullen mensen inzien dat Twente een verrijking is voor de eredivisie, er zitten daar elke week 30.000 mensen. De club voegt wat toe. De druk op Twente is onvergelijkbaar met Sparta en Roda JC, dat zijn kleinere clubs, daar is veel minder reuring. Ik verdedig me niet meer elke dag tegen mensen die anti-Twente zijn, ik ga de discussie niet meer aan."

Zooitje

Volledig scherm Henk Kesler. © anp Akyol denkt dat Twente er zo slecht op staat in het land, vanwege de straf die de club is opgelegd nadat duidelijk werd dat oud-bestuurders er een zooitje van hadden gemaakt. "De buitenwereld vindt dat Twente niet hard genoeg is gestraft voor het wanbeleid in het verleden, niet genoeg heeft gebloed en is gematst." De club kreeg een boete, puntenaftrek en mag drie jaar geen Europees voetbal spelen. De licentiecommissie wilde in mei 2016 de licentie intrekken, maar de beroepscommissie besloot in juni 2016 dat Twente gewoon in de eredivisie mocht blijven. "Ik weet niet of de buitenwereld zo streng moet zijn voor een hele regio, voor een hele club, omdat drie of vier mensen de boel hebben bedonderd", zegt Akyol.

Oneerlijk

"Ik denk dat het oneerlijk is, want wat kan de gemiddelde supporter op Vak-P er aan doen? Je kunt het oneens zijn met een straf. Stel dat een dronken man een vrouw aanrijdt en er afkomt met drie maanden cel en een taakstraf? Terwijl jij vindt dat het vijf jaar is. Dan ben je het niet eens, maar wat doe je eraan?"

Fraude

Volledig scherm Arnold Bruggink © Carlo ter Ellen DTCT Het stoort Kesler enorm dat er mensen zijn die het kampioenschap van 2010 ook betwisten. Zo hebben de tv-analisten Pierre van Hooijdonk en Ronald Waterreus meerdere keren geroepen dat aan die titel ook de smet van fraude kleeft. "In 2010 zat ik als directeur betaald voetbal heel dicht bij het vuur en ik kan alleen maar zeggen dat Twente geheel op eigen kracht het kampioenschap heeft behaald", aldus Kesler. "De club zat in categorie 3 en werd gezien als het beste jongetje van de klas. En dat was ook terecht. Twente overlegde uitstekende jaarcijfers, boekte de transfersommen in een keer af, terwijl dat helemaal niet hoefde en haalde uit de sponsormarkt twee keer zoveel als Feyenoord."

Boete

Als Twente degradeert en terugkeert naar de eredivisie, heeft de ploeg dan genoeg boete gehad? Akyol: "Jazeker, eerst wordt er gelachen, omdat het recht heeft gezegevierd. Maar komen ze terug, dan is de straf voldaan. Kijk maar naar andere landen, naar Glasgow Rangers in Schotland. Die club werd teruggezet en kwam op eigen kracht terug."

Sympathie