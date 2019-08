Onbekende dode vrouw in Terneuzen begraven

Het is nog steeds onduidelijk wie de vrouw is. De politie kreeg sinds afgelopen weekeinde negentig tips over haar mogelijke identiteit. Een heleboel namen waren al genoemd, aldus een politiewoordvoerster. Maar er zitten ook tientallen nieuwe namen bij. Het gaat dan ook om vrouwen uit het buitenland.

In totaal kreeg de politie tot nu toe 264 tips over de vrouw die op 22 juni werd gevonden door een voorbijganger. Ze is vermoedelijk op een onbekende plaats doodgeschoten en daarna in het weiland aan de Sint Anthoniekade op de Nederlands-Belgische grens achtergelaten. Het gaat om een blanke vrouw van tussen de 50 en 65 jaar met kort rossig haar en een normaal postuur. Ze is 1,65 tot 1,70 meter lang.



Volgens het onderzoeksteam verzorgde de vrouw zichzelf goed. Dat blijkt onder meer uit de staat van haar gebit en nagels. ,,Vermoedelijk stond ze nog volop in het leven”, zegt officier van justitie Kim Weijers eerder.



Het onderzoeksteam heeft veel vermissingszaken in Nederland en België onderzocht en er zijn dna, vingerafdrukken en gebitsgegevens vergeleken. Toch is het nog niet gelukt de identiteit van de vrouw te achterhalen. De politie heeft de hulp van het publiek ingeroepen, ook in het buitenland. Op politie.nl zijn ook Engels- en Franstalige oproepen geplaatst.