Onbekende en wrede oorlogsverhalen: Bosatlas brengt ze na 75 jaar in beeld

LIVE | Eerste repatrië­rings­vlucht opgestegen in Sydney, politie stopt feestende jongeren Brabant

9:19 Het afgelopen etmaal werden er 164 nieuwe sterfgevallen gemeld, aldus het RIVM zaterdag in de dagelijkse update. Het aantal ziekenhuisopnames laat een dalende lijn zien. 336 vandaag, ten opzichte van 502 gisteren. Ook het aantal ic-opnames volgt die trend. ‘Geniet van de zon in de tuin en op balkon’, luidt het advies voor zowel de zaterdag als zondag. Om herhaling van twee weken geleden te voorkomen, zijn op veel plekken maatregelen genomen. Ook vandaag houden we je in ons liveblog op de hoogte van de ontwikkelingen rond het virus.