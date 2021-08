Onbevreesde Jan (64) keek uiteindelijk de dood écht in de ogen: ‘Door klimmen werd ik rustig’

Paarden en een huifkar met mensen erin raken te water, omstanders staan in de weg bij reddingsac­tie

17:12 Twee paarden en een huifkar met mensen erin zijn zaterdagmiddag in het water terechtgekomen in Dordrecht. De brandweer had moeite haar reddingsactie goed uit te voeren vanwege de hoeveelheid omstanders. Op sociale media riep ze mensen op ruimte te geven.