Ondanks stikstofcrisis historisch goed jaar voor boeren, FrieslandCampina profiteert mee

In een roerig boerenjaar vol protesten, blokkades en stikstofonvrede had FrieslandCampina financieel gezien ook een succesvol jaar, met een omzet die met 25 procent steeg tot 14,1 miljard euro, en een netto-winst die zelfs steeg met 70 procent tot 292 miljoen euro.

Dat had onder meer te maken met de melkprijs die vorig jaar steeg tot recordhoogte, vanwege een lagere productie en hogere kosten bij boerenbedrijven. FrieslandCampina ziet de prijzen nu echter weer hard dalen. Dat is binnenkort ook te merken in de supermarkten, voorspelde bestuursvoorzitter Hein Schumacher, die in mei topman bij Unilever wordt. ,,De piek hebben we bereikt, dus ik zie de prijzen wel wat zakken. Maar ze komen nog niet op het niveau van een jaar geleden.’’

Tijdens de presentatie van de jaarcijfers, had bestuursvoorzitter Schumacher het vooral over de financiële prestaties. Het woord stikstof viel niet één keer, dat kwam pas na vragen uit de zaal.

Bijvoorbeeld over uitkoopregelingen die de overheid optuigt om zo de stikstofneerslag in de buurt van natuurgebieden te verlagen. Schumacher had daar ‘zijn bedenkingen’ bij, vertelde hij. ,,Als er echt een significante reductie van de veestapel komt, dan moeten wij natuurlijk het aantal productielocaties verkleinen. De werkgelegenheid gaat omlaag en de investeringen dalen. Maar dat is één scenario.’’

Melk uit buitenland optie

In het meest realistische scenario houdt Schumacher inderdaad rekening met een krimp, ook vanwege boeren die vanwege hun leeftijd vanzelf zullen stoppen. Hij denkt dat de ‘koe nog iets efficiënter kan produceren’, doordat kleine boerderijen op den duur zullen verdwijnen en worden vervangen door grotere en efficiëntere ondernemingen. Mocht in Nederland echt minder melk worden geproduceerd, dan kijkt FrieslandCampina desnoods over de grens, bijvoorbeeld naar Indonesië en Pakistan waar ook melk wordt geproduceerd. De wereldwijde vraag naar zuivel moet volgens het bedrijf dan ergens anders worden opgevangen.

FrieslandCampina kreeg dit jaar 2,5 procent minder melk aangeleverd. Schumacher wees er ook op dat een aantal boeren al is gestopt. ,,Het belangrijkste is dat de wereldvraag groeit. Voor de continuïteit van onze onderneming zie ik geen gevaren, ik ben wel bezorgd over onze melkveehouders. Zolang zij geen zekerheid hebben, kunnen ze niet investeren op het gebied van duurzaamheid. Ze moeten wel in staat worden gesteld om investeringen te doen.’’

Volgens Schumacher hangt veel af van het Landbouwakkoord, waar het kabinet nu over praat met tientallen boerenorganisaties. Hij vindt dat daar de tijd voor moet worden genomen. ,,Anders loop je het risico dat er te snel besluiten worden genomen, waardoor nog steeds onzekerheid blijft bestaan.’’

Verplaatsen en innovatie

Schumacher haalde het rapport-Remkes aan, dat vorig jaar aanbevelingen deed om de stikstofcrisis op te lossen. ,,Wat ik gebalanceerd vond aan het rapport-Remkes is dat hij mogelijkheden benoemt die ontstaan bij hoge druk. Melkveehouderijen kunnen verplaatsen en er is ruimte voor stalmaatregelen en innovatie. Dat vind ik genuanceerder dan roepen dat er een woest aantrekkelijke uitkoopregeling komt.”

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina is in handen van zo’n 17.000 melkveehouders; tweederde van de Nederlandse melkveehouders is aangesloten. Ondanks zorgen over stikstof is er volgens FrieslandCampina veel animo om door te gaan met de boerderij. Dat leidt het bedrijf onder meer af aan het aantal aanmeldingen voor de Lelysphere, een stalsysteem dat stikstof uit de stal zou kunnen reduceren, maar waar deskundigen ook twijfels over hebben.

Samen met de Rabobank ging het zuivelbedrijf een samenwerking aan met producent Lely. Een boer die investeert in de Sphere krijgt korting op de aanschaf, een vergoeding via het melkgeld en rentekorting. Volgens Schumacher heeft het aantal aanmeldingen de verwachtingen flink overtroffen.

9,5 miljard kilo melk

Schumacher wees er bovendien op dat door FrieslandCampina al veel minder melk wordt geproduceerd van voorheen. ,,Toen ik begon met deze baan, maakte we 11 miljard kilo melk, en we hadden plannen voor 12 miljard kilo. De realiteit is dat we nu op 9,5 zitten. We doen altijd aanpassingen.’’

Een van die aanpassingen is de komst van meer plantaardige producten van FrieslandCampina. Zoals soja- en haverdrank die onder de merknaam van Campina vorige week werd gelanceerd. ,,Consumenten willen een keuze naast zuivel, en dat geven we aan ze. Dat kan naast elkaar bestaan.’’



