Onderhandelingen nieuwe onderwijscao geklapt

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor het basisonderwijs zijn na zes maanden praten gestopt. De vakbonden willen niet langer doorpraten met de werkgevers, vertegenwoordigd door koepelorganisatie PO-Raad. Volgens de vakbonden komt de PO-Raad niet over de brug met de beloofde loonsverhoging.

De gesprekken liepen volgens de werkgevers stuk op een afspraak uit de vorige cao, toen werd afgesproken dat de bovenwettelijke uitkering zou worden versoberd. Dat was een voorwaarde van het kabinet om 270 miljoen euro uit te trekken voor een loonsverhoging van leraren.

Volgens de voorzitter van de PO-Raad, Rinda den Besten, wilden de vakbonden daar ‘geen invulling aan geven’. ,,Dat heeft ons verrast.’’ Ze noemt de opstelling van de vakbonden ‘heel jammer’. ,,We wilden in deze cao een eerlijke beloning realiseren voor onderwijsondersteunend personeel en schooldirectie. Daar zitten ze al een jaar op te wachten. Dat kan nu niet doorgaan. Ook waren we bereid een mooie loonsverhoging voor iedereen af te spreken.’’

Salarisverhoging

Volgens de PO-Raad ligt er een voorstel op tafel waar een salarisverhoging van 4 procent voor alle medewerkers in het basisonderwijs in staat. ,,We zijn hiermee financieel tot het uiterste gegaan.’’ Met dat bod konden de vakbonden niet instemmen. Volgens de PO-Raad willen de scholen dat de loonkloof tussen het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs helemaal worden gedicht. Daarvoor zou meer geld nodig zijn van het kabinet.

,,We hebben echt geprobeerd om naar elkaar te komen, maar als je zo ver uit elkaar ligt dan moet je op een gegeven moment besluiten te stoppen", zegt bestuurder Eugenie Stolk van de AOb, de grootste onderwijsbond.

Het bod is niet genoeg, zegt bestuurder Joyce Rosenthal van CNV Onderwijs. ,,Er moet echt meer geld bij. Het is echt 5 voor 12. Of het geld vanuit de PO-Raad moet komen of uit Den Haag, dat maakt ons niet uit. Maar dit kan zo niet. De loonkloof wordt alleen maar groter tussen het VO en PO! Daar kunnen wij niet mee aankomen naar onze achterban.’’