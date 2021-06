Onderneemster Debby doet emotionele oproep na haatreacties op ‘sletterige’ foto

Volgens de modefanaat komen de negatieve reacties bij haar extra hard aan. „Ik ben vroeger gepest. Als ik dit soort reacties lees, komt dat allemaal weer boven. Wij willen een leuke Facebookpagina waarbij het om de kleding draait.” Debby benadrukt nogmaals de kracht van social media. „Je kunt best met je vriendinnen over iemand roddelen, maar het komt honderd keer zo hard binnen als je iemand publiekelijk op Facebook afkraakt.”



Debby geeft toe dat ze soms fel reageerde op negatieve reacties, maar daar komt nu verandering in. „De mensen die dit doen halen we vanaf nu van onze pagina af. Dat doen we ook een beetje uit zelfbescherming. We leven in 2021, laat iedereen gewoon met rust. Doe eens wat minder gemeen en laat iedereen in zijn of haar waarde. Jullie hebben geen idee hoeveel pijn zoiets doet.”