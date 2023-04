Ondernemer en bewoners wanhopig na aanslagen in hun straat: 'Dit is schandalig!’

met video Vierde aanslag in één week tijd op Crooswijk­se­weg in Rotterdam: ‘Laat dit alsje­blieft stoppen’

De explosie die een nacht eerder nog werd verijdeld, slaagt op de vroege zondagmorgen wel. Door een ontploffing vliegen om half drie 's nachts de ramen uit een toko op de Crooswijkseweg in Rotterdam-Crooswijk. Het is de vierde (poging tot) aanslag in een week tijd in dezelfde straat. ,,Laat dit alsjeblieft stoppen.’’