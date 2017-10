Ondernemers Den Dolder: 'Kliniek moet hier weg'

Volgens Hol, geboren en getogen in Den Dolder, worden patiënten met alcohol - of drugsproblemen letterlijk 'losgelaten' in het dorp. Hol kan zich helemaal vinden in de kritiek die wordt geuit sinds Michael P. vorige week werd gearresteerd in verband met de verdwijning van de Utrechtse Anne Faber. ,,De forensische patiënten die sinds 2011 in de kliniek zitten, veroorzaken een hoop onrust. Ze mogen loslopen in ons dorp en komen in een relatief kleine gemeenschap terecht."



Volgens Hol is dat echter niet altijd zo geweest. ,,Vroeger was dat anders. De kliniek staat er al sinds 1900. Mensen uit Den Dolder kenden die mensen en andersom. Als er een probleem was, werd het opgelost. Nu zijn er veel problemen met patiënten die drinken en gebruiken in het dorp. Laatst zat er iemand op een speelterrein een lijntje coke te snuiven. Die is daar door een van de ouders uit de buurt op aangesproken."