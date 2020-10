Ondernemers teruggefloten die desinfectietunnel op de markt willen brengen: ‘Zelfs Poetin heeft er een’

De sneltest komt eraan: ‘Het is een doorbraak, maar er zitten risico's aan’

18:55 Gaat de nieuwe supersnelle coronatest, waarvan er in de VS al meerdere zijn toegelaten, bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus? Wanneer is die test te gebruiken? En wat zijn de risico's? ,,Het is niet de godin van de geneesmiddelen, maar het gaat ons helpen.’’