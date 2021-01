Onderwijsbond: Uitgelekt OMT-advies zorgt voor onrust bij leraren

reconstructie Rellen in 2021: élke seconde was live te volgen via sociale media. ‘Heb sieraden en lig nu in een tuin’

10:29 Rotterdam beleefde deze week de hevigste rellen in jaren. En álles, tot aan de plunderingen toe, was online te volgen. Een kijkje in de wereld waar jongeren, zélfs criminelen, elke seconde vastleggen. ,,Ik heb sieraden en lig nu in een tuin.”