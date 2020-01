Onderwijsplan: laat kinderen eerder naar school gaan en later een vervolgopleiding kiezen

Net veroordeel­de Joey D. schiet bij aanhouding op politie, maar stuurt via sms ‘ik heb niet geschoten’

17:52 In tegenstelling tot wat de politie zegt, heeft Joey D. naar eigen zeggen vanmiddag niet geschoten. Dat heeft hij via sms aan zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers laten weten. Kuijper heeft vanuit zijn kantoor in Amsterdam contact met zijn cliënt, die zich met een vuurwapen verschanst heeft in zijn huis in Rosmalen. Hij belandde volgens de politie in een vuurgevecht met agenten toen zij hem probeerden te arresteren.