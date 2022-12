Onderzoek: aanpak van uitbuiting door criminelen schiet tekort

Suzannes leven lag in puin na dood van zus Eline (12): ‘Reacties die je krijgt soms ronduit schokkend’

Rouw rond de dood van een kind, mensen hebben vaak geen idee hoe er mee om te gaan. Suzanne Houterman ondervond dat nadat haar zus Eline (12) verongelukte, nu zestien jaar geleden. ,,Ik was 8 jaar en moest wekenlang op aangepaste tijden naar de lessen. Alleen maar, omdat ouders me anders zouden aanklampen in de gang en bevragen over het ongeluk.”

