Onderzoek bevestigt: wonen in de buurt van Tata Steel is ongezonder dan waar dan ook

Zoontje (8): ‘Papa pakte me bij mijn benen en dipte me in zwembad, ik kreeg geen adem meer’

13 april Een 44-jarige inwoner van Veenendaal wordt vervolgd omdat hij zijn zoontje (8) mishandelde en aan zijn benen vastpakte en onderdompelde in een zwembadje in de tuin. De jongen raakte in ademnood. Bij zijn zusje (5) draaide de vader net zo lang aan haar lip tot ze bloedde. Waar of niet waar? De verdachte zegt dat de aangifte van de mishandelingen een wraakactie van zijn ex is.