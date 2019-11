Onderzoek bewijst: van vrijwilligerswerk word je gelukkiger

Elke woensdagavond wanneer Heleen Boerma ’t Schienvat binnenstapt, merkt ze dat ze daar vrolijk van wordt. De dirigent zet zijn piano klaar, koorleden kletsen bij in afwachting van de wekelijkse repetitie in het cultureel centrum in Erica (vlakbij Emmen), iemand van de kledingcommissie schiet haar aan met een dringende vraag, een medebestuurslid wil haar even iets voorhouden.

Meehelpen

Als voorzitter én koorlid van theaterkoor Ericarré is Boerma (32) er druk mee. Zou ze niet liever tv kijken of een boek lezen op de bank? ,,Oh, dat doe ik ook graag’’, antwoordt ze. ,,Maar het is nog fijner om naar Ericarré te gaan en daar mijn tijd aan te besteden.’’ Ze is deze avond lang niet de enige met een dubbele functie. Veel mensen die in het koor zingen, doen er daarnaast iets bij. Kostuums en decors ontwerpen voor de volgende show van het theaterkoor, de ledenadministratie bijhouden, sponsors werven: overal zijn handen voor nodig. Die zijn er ook, zegt Boerma. ,,Dat gaat bijna vanzelf bij ons koor. Er zijn genoeg vrijwilligers, we doen het samen. En anders kent iemand altijd wel een buurman of buurvrouw die wil meehelpen.’’

Schitterend

Zoals het er in Zuidoost-Drenthe aan toegaat, gaat het overal in ons land. ‘Het Nederlandse verenigingsleven is een schitterend sociaal raamwerk, waarin duizenden mensen hun taak uitvoeren, meehelpen, een club laten draaien’, schreef columnist Sjoerd Mossou vorig jaar al in deze krant. Dat een deel van die clubs onder druk staat door vergrijzende ledenbestanden en een toenemend gebrek aan vrijwilligers is een gegeven, maar je zou daardoor bijna over het hoofd zien dat nog altijd heel veel mensen wél bereid zijn om bij te springen. De inspanningen die ze daarvoor moeten leveren, verdienen ze terug. Niet in geld, maar in een goed gevoel. ,,Vrijwilligerswerk maakt gelukkiger’’, stelt prof. dr. Ap Dijksterhuis, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en auteur van Op naar geluk; de psychologie van een goed leven (2015). ,,Er wordt veel onderzoek naar gedaan en daaruit blijkt dat je een gelukkiger mens wordt van werken als vrijwilliger, van iets doen voor een ander.’’

Euforisch

Heleen Boerma van Ericarré herkent zich daarin. ,,Het kost energie, in mijn geval zeker vlak voor een nieuwe show, maar het geeft je ook veel energie, na afloop zelfs een euforisch gevoel. Ik word er heel blij van.’’ Dijksterhuis: ,,Dat anderen helpen de beste manier is om zelf gelukkig te worden, is een heel oud idee. Het klinkt moralistisch, het staat ook in de Bijbel, maar het werkt. Dat geldt niet alleen voor vrijwilligerswerk, bij regulier werk zie je het ook al. Mensen die een beroep hebben waarbij ze anderen helpen, zijn over het algemeen het gelukkigst. Bloemisten en loodgieters bijvoorbeeld zijn opvallend gelukkige beroepsgroepen. Bloemisten overhandigen de hele dag bossen bloemen, loodgieters lossen andermans problemen op.’’

Geven

We worden nu eenmaal gelukkig van geven en helpen. Dijksterhuis noemt een onderzoek in Canada waarbij studenten 20 dollar kregen. De ene helft moest een cadeautje voor zichzelf kopen, de andere helft voor een goede vriend of vriendin. Die laatste groep bleek bij navraag ’s avonds gelukkiger te zijn dan de groep die iets voor zichzelf had gekocht. ,,Heel simpel, maar universeel.’’ Geven en helpen hebben ook een positief effect op de gezondheid. ,,Geluk en fysieke gezondheid hangen behoorlijk met elkaar samen’’, zegt Dijksterhuis. ,,Je kunt ervan uitgaan dat als je mensen gelukkiger maakt, bijvoorbeeld door ze vrijwilligerswerk te laten doen, de gemiddelde gezondheid ook beter wordt.’’ Voorwaarde voor het verkrijgen van het geluksgevoel is wel dat je het ook echt doet voor de ander, en niet voor geld of persoonlijk gewin. Wat ook helpt is het ontvangen van positieve feedback, oftewel ‘getuige zijn van het geluk dat je brengt’, zoals Dijksterhuis het stelt. En het mooie is, vindt hij: het geldt voor iedereen, rijk en arm. Ook als je minder bemiddeld bent, kan je welzijn toenemen door je dienstbaar op te stellen en inspanningen te leveren voor een vereniging. ,,Het enige is: je moet er wel tijd voor hebben.’’

Jongeren

Ouderen hebben die vaak het meest. Bij hen is het geluksgevoel door vrijwilligerswerk het sterkst; zij voelen zich nuttig en gewaardeerd. Maar hoe zit het met de nieuwe generatie? Het is een misverstand dat jongeren niet meer te porren zijn voor vrijwilligerswerk; er zijn er zat die doordeweeks een jeugdteam trainen of op zaterdag een jeugdwedstrijd fluiten. Toch is er nog een wereld te winnen. Dijksterhuis: ,,Het is goed om mensen te leren, en dat kan al op school, dat anderen gelukkig maken een van de beste manieren is om zelf gelukkig te worden. Daar zou je specifiek onderwijs op kunnen inrichten. Hoe moet je nu je leven zo organiseren dat je gelukkig en tevreden wordt, en betekenis kunt geven aan de dingen die je doet?’’



In het dagelijks leven speelt vrijwilligerswerk ongemerkt al die sturende rol. ,,Het is heel goed dat er een soort norm is die mensen zegt dat het er gewoon bij hoort: aan andere mensen denken, goede dingen doen. Vrijwilligerswerk is een heel gezond iets in een maatschappij.’’